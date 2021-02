Les mesures assouplies

La journée politique sera chargée aujourd’hui à Québec. C’est d’abord la rentrée parlementaire, et tous les partis prendront la parole avant la période de questions de l’après-midi. Mais, surtout, c’est aujourd’hui, à 17 h, que le gouvernement Legault annoncera des assouplissements aux mesures sanitaires en place, dont les plus récentes datent du début du mois de janvier.

« J’aimerais, si la situation le permet, pouvoir redonner un peu d’oxygène à nos commerçants », a écrit François Legault sur sa page Facebook samedi. Nombreux sont ceux qui espèrent la réouverture des commerces non essentiels, du moins en partie. Des mesures pourraient par exemple être déployées selon les régions, et non pas de manière uniforme sur tout le territoire. Selon toute vraisemblance, le couvre-feu devrait être maintenu. À suivre !