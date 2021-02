Myanmar

On devrait en savoir plus aujourd’hui sur les événements survenus hier soir au Myanmar. Il était déjà tôt lundi dans ce pays quand l’armée a placé en détention la cheffe de facto du gouvernement, Aung San Suu Kyi, et d’autres dirigeants politiques, dont le président, Win Myint. Ces arrestations sont survenues alors que le Parlement issu des législatives de novembre devait entamer sa première session dans les heures suivantes.

L’armée myanmaraise s’est également emparée de l’hôtel de ville de Rangoun, la plus grande ville du pays, considéré comme la capitale économique, avant de déclarer l'état d'urgence pour un an. À suivre.