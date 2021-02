Quoi retenir de la fin de semaine?

Le décès de Pierre-Paul Savoie

Le directeur artistique et fondateur de PPS Danse, Pierre-Paul Savoie, est décédé dimanche à l’âge de 66 ans après avoir combattu un cancer pendant deux années. Sur sa page Facebook, la compagnie a souligné qu’il «avait été entouré d’amitié et d’amour jusqu’au bout d’une maladie qu’il aura assumée avec grandeur et humilité», sans toutefois dévoiler les causes exactes du décès.

Durant sa carrière, le chorégraphe-interprète a su faire preuve d’une grande polyvalence, créant autant pour la scène et le cinéma que la télévision. Il a aussi dirigé plusieurs spectacles, dont Corps Amour Anarchie/Léo Ferré et Danse Lhasa Danse.