Manifestation dansante des sans-papiers

Beaucoup de choses se sont dites sur le couvre-feu pour les itinérants. Mais un autre groupe, les personnes sans statut permanent, se dit très inquiet de sa situation. Selon l’organisme Solidarité sans frontières, le couvre-feu aurait forcé de nombreux travailleurs sans papiers « à quitter leur travail de nuit par peur de la collaboration continue entre la police et l’Agence de services frontaliers du Canada (ASFC). »

Samedi midi, devant le Complexe Guy-Favreau à Montréal, se tiendra une manifestation dansante « pour revendiquer un statut pour tous et toutes, pour dénoncer cette mise à l’écart, et pour exiger le respect de la dignité des personnes sans statut en tant qu’êtres humains à part entière. » On assure que, pour respecter les mesures sanitaires, chaque danseur aura une zone désignée.