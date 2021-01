Commémoration virtuelle pour le 4e anniversaire de l’attentat à la grande mosquée de Québec

Le Centre culturel islamique de Québec tient ce vendredi et samedi un événement virtuel pour commémorer le quatrième anniversaire de l’attentat à la grande mosquée de Québec qui a fait six morts et 19 blessés le 29 janvier 2017.

En raison de la pandémie de coronavirus, la commémoration aura lieu cette année sur Zoom et sur le réseau social Facebook. Vendredi, on prévoyait une récitation du Coran à compter de 10 h 45 et des invocations pour les défunts et les familles par deux imams. Une conférence de presse devait avoir lieu à 11 h 00.

En après-midi, une activité sur la lutte à l’islamophobie et le Conseil des femmes musulmanes de Québec devait traiter du construire-ensemble pour contrer la polarisation des Québécois.

La programmation prévoit aussi une commémoration à Montréal avec, en outre, la mairesse Valérie Plante, Samir Majzoub, président du Forum musulman canadien (FMC) et Mohamed Khabar qui a été blessé lors de l’attentat.

Une commémoration citoyenne de l’attentat à la Grande Mosquée de Québec et une conférence organisée par le Centre culturel islamique de Québec étaient également prévues.

Le premier ministre du Québec François Legault a enregistré jeudi un message en vue de la commémoration.

D’autres conférences seront proposées samedi, ainsi que la projection d’un film.

Le Centre culturel islamique de Québec signale que le rassemblement en ligne cherchera aussi à rappeler la solidarité des citoyens et des institutions à l’égard de la communauté musulmane de Québec à la suite du drame.

Jeudi, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de faire du 29 janvier la Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie.

« L’élimination de l’islamophobie est un pilier important de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué diffusé vendredi matin pour marquer l’anniversaire de la tragédie.