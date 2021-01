La pandémie fait bondir l’anxiété et les signes dépressifs chez les jeunes

La pandémie a profondément miné la santé mentale des jeunes Québécois du secondaire, du cégep et de l’université. Près de la moitié d’entre eux (48 %) présente des signes inquiétants d’anxiété généralisée voire de dépression, selon une enquête récente de l’Université de Sherbrooke publiée jeudi.

« Nous n’avons jamais eu des données aussi élevées que ça », résume au bout du fil la Dre Mélissa Généreux, qui a supervisé cette étude commandée par la Direction de la santé publique de l’Estrie. La pandémie a sans aucun doute fait bondir ces chiffres à un niveau record, selon cette professeure de médecine à l’Université de Sherbrooke.

Comparativement à une étude similaire menée auprès de quelque 6000 jeunes du secondaire en janvier 2020, ils sont maintenant trois fois plus nombreux à qualifier leur santé psychologique de « passable ou mauvaise ». Et ce bond s’observe à tous les niveaux, autant chez les garçons que chez les filles.

Dans le cadre de son coup de sonde, dévoilé jeudi, l’équipe du Dr Généreux a interrogé pas moins de 16 500 étudiants âgés de 12 à 25 ans, répartis dans 47 établissements d’enseignement de l’Estrie et de la Mauricie–Centre-du-Québec. Deux participants sur trois — soit 11 500 jeunes — fréquentent le secondaire, alors que le tiers restant est inscrit au cégep ou à l’université, ce qui représente un total de 5000 personnes.

Une série de questions leur a été posée par le biais d’un sondage en ligne pour évaluer leur état de santé mentale, mais aussi connaître leurs sources de stress et leurs moyens de le combattre. Conclusion ? Plus l’âge des répondants augmente, plus la proportion de symptômes compatibles avec un trouble d’anxiété généralisée ou une dépression majeure s’accroît.

Au secondaire, le pourcentage des élèves de premier cycle (secondaire 1 et 2) aux prises avec ces symptômes atteint 35 %. Il bondit à 50 % pour leurs camarades du deuxième cycle (secondaire 3, 4 et 5). Et pour les étudiants inscrits au cégep ou à l’université, il frise les 60 %.

Bouleversements

D’après Mélissa Généreux, ces écarts s’expliquent par la sévérité et l’ampleur des mesures sanitaires qui varient d’un niveau académique à l’autre. Au secondaire, ce sont les élèves du 2e cycle qui ont vécu jusqu’ici le plus de turbulences. Contrairement à ceux du premier cycle, ils doivent se plier à une formule hybride d’enseignement en classe et à la maison. Dans le cas des cégépiens et des étudiants universitaires, le tout virtuel a largement été adopté.

Avant que ne frappe la COVID-19, les problèmes de dépression et les troubles anxieux ne cessaient d’augmenter parmi cette tranche d’âge de la population, particulièrement vulnérable, tient à préciser la Dre Généreux. Le passage de l’adolescence à l’âge adulte apporte naturellement son lot de questionnements, de changements et d’adaptations. Cette période difficile se vit maintenant « enfermé à la maison avec très peu de contacts sociaux » en raison du confinement, note-t-elle.

Dans le cadre du sondage, les jeunes interrogés ont identifié les principaux facteurs nuisant à leur santé psychologique. La disparition des activités scolaires et parascolaires dans plusieurs établissements se fait grandement sentir : 41 % des élèves du secondaire sondés estiment que cela nuit « de manière importante à leur santé psychologique ». Ce pourcentage grimpe à 61 % pour les cégépiens et les universitaires.

Sans surprise, la hausse du temps d’écran et les cours en ligne sont également montrés du doigt par les participants. Avoir plus que jamais les yeux rivés sur son ordinateur, son téléphone ou sa tablette nuit à la santé mentale de 39 % des jeunes du secondaire et de 49 % de ceux inscrits au cégep ou à l’université.

Quant aux cours en ligne, 28 % des élèves au secondaire estiment qu’ils affectent leur santé mentale. Au cégep et à l’université, ce chiffre bondit à 49 %. Fait à noter, toutefois : « une différence importante existe entre le 1er et le 2e cycle (18 % et 35 %, respectivement), ce qui est peu surprenant, car les élèves du 2e cycle suivent une formule en alternance, avec 50 % des activités académiques réalisées en ligne plutôt qu’en présentiel », soulignent les chercheurs.

Solutions

Mélissa Généreux espère que les autorités de santé publique et les milieux scolaires prendront connaissance des constats alarmants de son enquête. Ils doivent impérativement prendre en considération le bien-être psychologique de leurs élèves et étudiants dans le choix des mesures sanitaires, selon elle.

À ses yeux, il serait urgent qu’une partie des activités scolaires et parascolaires soit rétablie. Concernant les cégépiens et les universitaires, elle suggère d’offrir une partie des cours en présentiel plutôt qu’en ligne.

Car la pandémie n’est pas près de se terminer, et les conséquences qu’elle laisse sur la santé psychologique des jeunes Québécois risquent de se faire sentir pendant « plusieurs mois voire plusieurs années ».