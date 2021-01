Bédé : les gagnants d’Angoulême dévoilés

L’important et vénérable Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, en France, célèbre cette année sa 48e édition. Si l’événement en soi a été déplacé à la fin du mois de juin en raison des mesures sanitaires, son palmarès sera dévoilé vendredi.

La liste est toujours attendue et suivie par les amateurs du 9e art. Les 12 récompenses, appelées les Fauves, sont remises à des œuvres francophones — et pas que françaises ou européennes. Deux productions québécoises se sont retrouvées cette année dans la sélection de 45 albums, soit Paul à la maison, de Michel Rabagliati (La Pastèque), et L’affaire des hommes disparus, de Kris Bertin et Alexander Forbes (Pow Pow).