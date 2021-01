Où en est l’énergie ?

Après quelques semaines de pandémie, le monde s’est claqué les bretelles en voyant les émissions polluantes baisser en raison du confinement. Mais qu’en est-il vraiment, des mois plus tard ? C’est le genre de réponse qu’on espère trouver dans l’État de l’énergie 2021, une publication livrée chaque année par HEC Montréal.

L’ouvrage dirigé par Johanne Whitmore et Pierre-Olivier Pineau permettra peut-être aussi de faire le point sur le Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. On intégrera dans cette édition « un outil novateur qui permet de visualiser l’ensemble du système énergétique québécois et d’en évaluer l’efficacité. »