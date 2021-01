Un homme perd la garde de son enfant pour avoir notamment dénigré les mesures sanitaires

Ne pas respecter et surtout dénigrer devant son enfant les mesures sanitaires visant à lutter contre la COVID-19 pourrait coûter la garde de sa progéniture à un parent, a statué la Cour supérieure. Dans une décision rendue en décembre dernier qui constitue un élément important de jurisprudence, le juge a conclu que le comportement répréhensible du père, qui ne portait pas de masque et traitait de « caves » et de « sans génie » ceux qui respectaient les règles sanitaires, remettait en question ses capacités parentales. Par conséquent, la garde de son fils devait lui être retirée.

« Même si la liberté d’expression est un droit reconnu, cela ne va pas jusqu’à permettre à un adulte de dénigrer et discréditer, en présence de son enfant mineur, les citoyens qui respectent les règles décrétées par les autorités sanitaires en pleine période de pandémie liée à la COVID-19 », lit-on dans la décision rendue par le juge Claude Villeneuve, du district Saint-François, en Estrie.

C’est en 2016 que le petit Julien (nom fictif, car l’identité de l’enfant mineur est protégée par la cour) se retrouve en garde partagée. Dès lors, il se plaint des difficultés qu’il vit chez son père. Celui-ci adopte un régime alimentaire végétalien et le force, sous la menace, à manger tout ce qu’il y a dans son assiette, sans tenir compte de ses goûts. Il lave ses vêtements avec des huiles essentielles au lieu d’un détergent et utilise des crèmes solaires qui contiennent de ces huiles et qui ne protègent pas l’enfant, qui a de gros coups de soleil.

Croyant que c’est dans l’intérêt de l’enfant de côtoyer ses deux parents, la mère du garçon fait ce qu’elle peut pour adoucir les visites de son fils chez son père, une semaine sur deux. Mais, selon le jugement, tout bascule lorsqu’en avril 2018, Julien dit ouvertement à sa mère qu’il aimerait mieux « arrêter d’exister que d’aller chez son père ».

Devant la cour, l’enfant a également témoigné des difficultés et de la violence qu’il a vécues. En plus d’insultes et de sacres fréquents, son père lui aurait asséné des coups avec une ceinture et un livre. Le juge l’a cru et n’a pas cru le père qui prétendait que ces coups ont été assénés de manière accidentelle. La mère a obtenu la garde pleine et entière de son fils, et la pension alimentaire qui vient avec, et ce dernier pourra continuer de voir son père une semaine sur deux.

Mais ce qui semble avoir particulièrement fait sourciller le juge, c’est que le père aurait qualifié de « sans génie » et de « caves » les personnes respectant les consignes sur des vidéos qu’il avait regardées en présence de son fils. Lui-même ne porterait pas de masque dans l’exercice de son travail comme concierge dans une garderie et une avocate a même demandé à ne plus le représenter parce qu’il refusait de porter un masque.

Le juge Villeneuve est clair : « […] nul besoin d’élaborer longtemps pour dire que ce genre de comportement est répréhensible et même nuisible au développement de l’enfant. Comment celui-ci peut-il comprendre les consignes qui lui sont dictées à l’école quand son propre père lui enseigne le contraire ? Fort heureusement, l’enfant est assez mature pour réaliser que le comportement de son père est irresponsable. »

Si la décision du juge d’ordonner le retrait de la garde au père ne repose toutefois pas uniquement sur des comportements irresponsables en période de pandémie, il n’est pas anodin qu’il ait consacré plusieurs paragraphes de son jugement à la question, selon Julie Gagné, une avocate spécialiste du droit de la famille qui s’intéresse à la garde partagée en temps de pandémie. Il y a là un début de jurisprudence, selon elle. « Les autres motifs auraient peut-être été suffisants pour justifier les modifications dans la garde, mais, à la lecture du jugement, ce n’est pas un hasard si le juge a fait mention en plusieurs paragraphes détaillés du comportement du père avec les consignes sanitaires. Il a voulu envoyer un message. »

Jusqu’ici, les tribunaux soutenaient que le simple fait d’être en pandémie ne pouvait pas être un motif valable pour changer les modalités de garde d’un enfant. « La crainte d’une infection ne pouvait pas justifier un changement de garde », a dit Me Gagné, du cabinet Bernier Fournier avocats. Et encore fallait-il prouver que le comportement de l’autre parent était réellement problématique et dommageable pour l’enfant. « Le juge dit que le père non seulement ne respecte pas les mesures, mais qu’il discrédite ceux qui les respectent et c’est ça qui ne tient pas compte de l’intérêt de l’enfant. Ça remet donc en question la capacité parentale du père. »