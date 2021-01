Quoi retenir de la fin de semaine?

Des manifestations pour Alexeï Navalny

Plusieurs dizaines de milliers de Russes ont répondu à l’appel de l’opposant Alexeï Navalny, emprisonné depuis une semaine, et ont manifesté samedi pour réclamer sa libération et protester contre le pouvoir en place. Près de 3500 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations qui ont pris d’assaut des dizaines de villes du pays, de Moscou à Saint-Pétersbourg, du jamais vu dans les dernières années. Dans la capitale, de violents heurts ont éclaté entre la foule et les forces de l’ordre.

Le Canada, les États-Unis, l’Union européenne et d’autres membres de la communauté internationale ont condamné la répression envers les protestataires et les journalistes. Toutefois, le Kremlin a de son côté minimisé la portée de ces manifestations dimanche, dénonçant une tentative d’«ébranler la situation» dans le pays. «Peu de gens sont sortis, beaucoup de gens votent pour [le président russe Vladimir] Poutine», a souligné le porte-parole du Kremlin. Moscou accuse aussi l’ambassade américaine en Russie d’«ingérence absolue dans [ses] affaires intérieures», alors que celle-ci avait appelé sur son site les Américains à ne pas se rendre à ces rassemblements samedi.