Les voyageurs bafouant leur quarantaine semblent nombreux

De nombreux Québécois connaissent des voyageurs qui n’ont pas pleinement respecté les règles de quarantaine à leur retour, indique un sondage Léger mené pour l’Association d’études canadiennes (AEC) et obtenu par Le Devoir. Ce dernier montre aussi que les Canadiens sont favorables à un renforcement des mesures existantes.

Au Québec, 31 % des répondants ont indiqué connaître quelqu’un qui a été mis en quarantaine après un voyage. Or, à la « connaissance » de ces répondants, un voyageur sur cinq n’a pas « pleinement respecté » les règles en vigueur à son retour.

Ces chiffres s’ajoutent à un débat soutenu depuis plus d’une semaine, alors que de nombreuses voix — dont celle du premier ministre Legault — pressent Ottawa soit de bannir les vols internationaux non essentiels, soit d’imposer aux voyageurs une quarantaine beaucoup plus sévère que celle actuellement imposée.

Le Devoir révélait la semaine dernière que le processus en place inquiète peu les voyageurs de retour : au total, 126 contraventions ont été distribuées à travers le pays pour non-respect de la quarantaine depuis le mois de mars 2020, indiquait l’Agence de santé publique du Canada.

Mais celle-ci confiait également s’en remettre aux forces de police locales pour qu’elles s’assurent du respect de la mesure, alors que ces corps policiers renvoyaient la balle à la Gendarmerie royale du Canada.

À l’échelle canadienne, 43 % des répondants ont dit connaître quelqu’un de retour de voyage, et dans 10 % des cas, ils ont soutenu que ces personnes n’ont pas tout à fait respecté les consignes. Aucune autre province n’aurait un taux de non-conformité aussi élevé qu’au Québec.

Le sondage a toutefois ses limites : les répondants ne savent pas précisément si les voyageurs ont respecté ou pas la quarantaine. Mais il laisse entendre qu’un nombre important de Québécois — et de Canadiens partout au pays — prennent des libertés avec la quarantaine de 14 jours, estime le chercheur Jack Jedwab, président de l’AEC.

En extrapolant les chiffres, on peut supposer que près de 400 000 Québécois connaissent quelqu’un qui n’est pas resté en strict isolement après son retour de voyage, relève M. Jedwab. Le coup de sonde a été mené en ligne auprès de 1516 personnes entre le 15 et le 17 janvier.

Être plus sévères

Par ailleurs, le sondage permet de constater que les Canadiens seraient largement favorables à un resserrement des mesures en place : 83 % des répondants s’opposent à la permission de voyager pour le plaisir ; 76 % interdiraient les vols vers le Canada qui ne sont pas faits pour des raisons humanitaires ; 93 % soutiennent l’idée que des tests de dépistage soient faits dans les aéroports mêmes (ce qui est d’ailleurs une demande des gouvernements québécois et ontarien) ; et 81 % sont d’accord pour que toute violation de la quarantaine obligatoire soit considérée comme un délit pénal.

Actuellement, un contrevenant qui enfreint la Loi sur la mise en quarantaine s’expose à une amende maximale de 750 000 $ et à un emprisonnement maximal de six mois. Dans les faits, les contraventions distribuées jusqu’ici tournaient autour de 1000 $.

Jeudi, le premier ministre Legault a demandé à son homologue fédéral d’adopter des règles de surveillance de quarantaine semblables à celles qui existent en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Il faudrait que tous les voyageurs qui reviennent au Québec, au Canada, soient mis en quarantaine dans une chambre d’hôtel pendant 14 jours. Que ce soit supervisé, que ces chambres-là soient payées par les voyageurs pendant deux semaines », a dit François Legault.

Sans répondre directement à cette demande, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a indiqué que des mesures de contrôle supplémentaires pourraient être ajoutées sans préavis, comme l’avait déjà indiqué Justin Trudeau plus tôt cette semaine. Le ministre Blair a précisé que ces mesures « pourraient potentiellement être très coûteuses pour [les voyageurs] ».

« Tout est sur la table, a-t-il dit. Nous sommes tout à fait prêts à étudier des moyens d’accroître encore la protection à nos frontières. »