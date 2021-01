La situation de la COVID-19 à Montréal

Mardi et jeudi, le premier ministre François Legault a souligné que la situation restait inquiétante dans les hôpitaux du Grand Montréal en ce qui a trait à la COVID-19. Quatre quartiers sont plus « chauds », dont Saint-Léonard–Saint-Michel et Ahuntsic–Montréal-Nord.

La directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, fera justement le point sur l’état de la pandémie dans la métropole à 10 h. Elle sera accompagnée de Sonia Bélanger, p.-d.g. du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Notons que jeudi, les projections de l’INESSS révélaient que le risque de débordement dans les hôpitaux de Montréal et les régions avoisinantes était maintenant « peu probable » au cours des trois prochaines semaines.