François Legault fait le point sur la pandémie

Lors de son dernier point de presse, le premier ministre Legault avait interpellé son homologue fédéral Justin Trudeau sur les voyages internationaux non essentiels, qu’il souhaite voir interdire. On peut parier qu’il sera questionné à ce sujet à 13 h, lors de la conférence de presse qu’il mènera avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

M. Legault doit d’ailleurs avoir une rencontre téléphonique en début de soirée avec Justin Trudeau, et les premiers ministres des provinces et territoires. Les arrivages de vaccins, modifiés en raison des livraisons repoussées de Pfizer/BioNTech, risquent d’être au menu des échanges.

Avec la baisse des nouveaux cas, le dossier du couvre-feu sera-t-il au menu ? En tout cas, le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, ne s’est pas gêné mercredi pour écorcher la décision de M. Legault de ne pas accorder une exemption aux sans-abri.