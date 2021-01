Le premier jour de l’ère Biden

Après quatre ans de présidence tumultueuse de Donald Trump et une passation de pouvoir pour ainsi dire inexistante, c’est aujourd’hui que le démocrate Joe Biden obtient officiellement le trousseau de clés de la Maison-Blanche. Il sera assermenté comme 46e président des États-Unis, aux côtés de sa vice-présidente Kamala Harris, devant l’entrée ouest du Capitole.

Les cérémonies, qui devraient débuter vers 11 h, se dérouleront sous haute surveillance, en raison des troublants et dramatiques événements du 6 janvier dernier à ce même Capitole, dans lequel des partisans de Donald Trump ont pénétré. Quelque 25 000 soldats de la Garde nationale et des milliers de policiers sont déjà déployés dans la ville.

Si le gratin politique sera sur l’estrade, il n’y aura pas de grande foule devant M. Biden, en partie à cause de la pandémie, mais aussi pour des raisons de sécurité. M. Trump quittera la Maison-Blanche en matinée, et n’assistera pas à la cérémonie — une première depuis 1869.

Pour que vous ne manquiez rien de cette cérémonie, Le Devoir a déployé une équipe sur les lieux. Nos deux journalistes Marie Vastel et Magdaline Boutros sont dans la capitale américaine, tout comme le photographe Renaud Philippe. Et de Montréal, Stéphane Baillargeon et Sandrine Vieira alimenteront sur notre site une séance de clavardage en direct, et ce, dès 7 h du matin.