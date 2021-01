Les effets de la pandémie sur la santé mentale

Le gouvernement et les trois oppositions seront réunis aujourd’hui et demain pour une consultation sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale.

Les discussions, qui se veulent non partisanes, permettront d’entendre 24 groupes et intervenants, dont l’Ordre des conseillers en ressources humaines, la Fédération québécoise de l’autisme et l’organisme Revivre.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, dire vouloir ainsi « mieux circonscrire les besoins des personnes, et tout particulièrement des personnes les plus vulnérables ».