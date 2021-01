Un itinérant perd la vie près d’un centre d’aide de Montréal fermé en raison de la pandémie

Un itinérant a été trouvé mort dimanche dans une toilette chimique située à l’angle de l’avenue du Parc et la rue Milton, à Montréal. L’organisme d’aide La Porte ouverte estime que ce décès aurait pu être évité si le centre qu’il fréquentait régulièrement était resté ouvert toute la nuit, comme c’était le cas avant le couvre-feu.

Le dossier a été confié au Bureau du coroner. Le corps de l’homme autochtone de 51 ans, Raphael André, a été découvert dimanche matin dans la toilette portable installée à quelques mètres du centre La Porte ouverte.

Selon l’organisme, il était souvent la dernière personne à quitter le centre qui, en raison de la pandémie de COVID-19, doit fermer ses portes à 21 h 30, alors qu’auparavant, il était ouvert 24 heures sur 24. « Si ça avait été ouvert, il serait peut-être venu pour chercher son filet de sécurité habituel. La journée même, on l’avait vu. On lui avait donné des vêtements. Il avait pris une douche, il avait mangé. On était un support pour lui », a indiqué la directrice générale de La Porte ouverte, Mélodie Racine.

L’organisme, qui offrait des services de halte-chaleur la nuit, avait dû cesser ses opérations en décembre en raison de problèmes de plomberie. Quand il a pu rouvrir ses portes le 11 janvier, la Santé publique a requis qu’il ferme à 21 h 30 car des cas de COVID-19 avaient été détectés chez les itinérants qui fréquentent l’endroit.

Mme Racine a communiqué avec les autorités pour comprendre les raisons de ces consignes qui les empêchent d’accueillir des itinérants la nuit. « Je cherche encore à avoir des réponses sur le fait que les risques de transmission soient plus élevés la nuit que le jour », dit-elle.

Compte tenu de la pandémie, le centre n’accueille que 25 personnes, au lieu de 65.

Heather Johnston, directrice générale pour Projets autochtones du Québec (PAQ), soutient que Raphael André aurait pu se rendre au refuge de PAQ du Complexe Guy-Favreau qui avait plusieurs places disponibles samedi soir. « Il venait beaucoup au refuge autochtone de PAQ. Il y était vendredi soir. Je ne sais pas ce qu’il lui est arrivé », a-t-elle confié.

Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, est révoltée par ce décès. Selon elle, il est clair qu’il manque de place pour les itinérants à Montréal. « Je savais que cela allait arriver. Le gouvernement a décrété un couvre-feu en disant qu’il y avait assez de place pour tout le monde. Ça n’a pas de sens. » Elle soutient avoir alerté les autorités, mais en vain. « Ils pourraient demander l’intervention de l’armée ou de la Croix rouge et ériger une tente extérieure pour accueillir les itinérants. Ou ouvrir l’hôpital Royal-Victoria en entier ou utiliser les gymnases dans les universités. Il y a plein de possibilités, mais c’est la volonté qui n’y est pas. »

