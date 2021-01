Québec signale 1634 nouveaux cas de COVID-19

À l’échelle du Canada, 712 831 cas de COVID-19 et 18 070 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus SRAS-CoV-2 au pays. Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

244 348 cas au Québec, dont 9087 décès ;

240 364 cas en Ontario, dont 5433 décès ;

116 837 cas en Alberta, dont 1436 décès ;

60 117 cas en Colombie-Britannique, dont 1047 décès ;

27 511 cas au Manitoba, dont 769 décès ;

20 272 cas en Saskatchewan, dont 215 décès ;

1558 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

947 cas au Nouveau-Brunswick, dont 12 décès ;

396 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès ;

266 cas au Nunavut, dont un décès ;

104 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ;

70 cas au Yukon, dont un décès ;

28 cas dans les Territoires du Nord-Ouest ;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.