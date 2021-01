COVID-19 en Europe

Devant l’augmentation continue des nouveaux cas de COVID-19 en Europe, plusieurs pays adoptent encore de nouvelles restrictions à compter d’aujourd’hui.

L’Italie reconfine trois régions jugées à haut risque de contagion, soit la Lombardie, la Sicile et le Haut-Adige. En plus du couvre-feu de 22 h à 5 h, les bars et restos doivent fermer. De plus, seuls les magasins vendant des biens essentiels peuvent rester ouverts.

En Suisse, le télétravail devient obligatoire et les rencontres sont maintenant limitées à cinq personnes maximum. Les magasins doivent également fermer, sauf ceux qui vendent des biens essentiels.

L’Allemagne impose de son côté le masque dans les transports en commun et les commerces en Bavière.

Quant à la France et au Royaume-Uni, c’est à partir d’aujourd’hui que la présentation d’un test négatif à la COVID-19 sera obligatoire pour les voyageurs en provenance de l’extérieur du pays (pour le Royaume-Uni) et de l’extérieur de l’Union européenne (pour la France).