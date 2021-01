André Boisclair fait face à une nouvelle accusation d’agression sexuelle

André Boisclair est une nouvelle fois accusé d’agression sexuelle, a fait savoir mercredi le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

« Le DPCP confirme le dépôt d’une accusation d’agression sexuelle à l’égard d’André Boisclair. Faisant l’objet d’un mandat d’arrestation visé, ce dernier a été arrêté et interrogé cet après-midi par les policiers du SPVM », a indiqué sur Twitter Me Audrey Roy-Cloutier, porte-parole du DPCP et procureure aux poursuites criminelles et pénales.

« Il a été libéré sous conditions et sa comparution aura lieu le 1er mars 2021 au palais de justice de Montréal. Une ordonnance interdisant la publication de tout renseignement permettant d’identifier la victime est en vigueur », a-t-elle ajouté.

Pour rappel, l’ancien chef du Parti québécois (PQ) est déjà accusé d’agression sexuelle avec la participation d’une autre personne et d’agression sexuelle armée. Les actes qu’on lui reproche auraient été commis le 8 janvier 2014. Un voile de mystère entoure toujours cette affaire, très peu de détails ayant filtré jusqu’ici.

En juillet dernier, celui qui a été notamment été délégué général du Québec à New York de 2012 à 2013 a plaidé non coupable aux deux accusations de nature sexuelle qui ont été portées contre lui. M. Boisclair est passible d’une peine maximale de 14 ans de pénitencier s’il devait être reconnu coupable.

L’homme âgé de 54 ans avait démissionné de son poste de président-directeur général à l’Institut de développement urbain du Québec après le dépôt de ces accusations à son endroit. Il occupait ce siège depuis juin 2016.

Après avoir été élu sous la bannière du Parti québécois une première fois en 1989, dans la circonscription de Gouin, M. Boisclair a été élu à la tête de la formation souverainiste en novembre 2005. Il a démissionné de son poste de chef du PQ en mai 2007 à la suite d’une amère défaite électorale le 26 mars, scrutin où le Parti québécois avait vu l’Action démocratique du Québec le doubler, reléguant la formation souverainiste au rôle de deuxième opposition. Quelques mois plus tard, il démissionnait comme député également.

D’autres détails suivront.

Avec La Presse canadienne