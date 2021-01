Premier match de la saison du CH, contre Toronto

Après un camp de préparation écourté, c’est ce soir que le Canadien de Montréal entame sa nouvelle saison. Le Tricolore affrontera les Maple Leafs de Toronto dans la Ville Reine. L’équipe montréalaise jouera en fait ses six premières rencontres sur des patinoires adverses.

Le Canadien a fait plusieurs acquisitions dans les derniers mois. Ce soir, quatre joueurs enfileront pour la première fois l’uniforme bleu-blanc-rouge, soit les attaquants Josh Anderson et Tyler Toffoli, ainsi que les défenseurs Joel Edmundson et Alexander Romanov. Quant à Corey Perry et Michael Frolik, ils devront attendre leur tour.

L’actuelle saison de la Ligue nationale de hockey sera écourtée en raison de la pandémie. Les équipes disputeront seulement 56 matchs, contrairement aux habituelles saisons de 82 rencontres. L’année dernière, le Canadien s’était incliné en quart de finale de l’Association de l’Est, contre les Flyers de Philadelphie.