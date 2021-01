11 janvier 2020

Il y a un an jour pour jour, la Chine rapportait son premier mort de la COVID-19 à Wuhan. Les yeux du monde entier étaient déjà rivés sur cette région depuis plus d’un mois alors que les cas de ce nouveau virus se multipliaient rapidement. L’annonce du premier mort est un électrochoc. Dans les jours suivants, les pays commencent à rapatrier leurs ressortissants de Chine. Les vols en provenance ou à destination de la Chine sont suspendus dans de nombreux pays. Les frontières se ferment une à une.

Fin janvier, la Chine place en quarantaine les 50 millions de résidents de la province de Wuhan. Une mesure draconienne que bien d’autres nations finiront finalement par adopter dans les mois suivants, à leur tour touchées par la pandémie.

Un an plus tard, la pandémie de COVID-19 a fait plus de 1,9 million de morts à travers le monde, dont 372 500 rien qu’aux États-Unis, le pays le plus endeuillé selon les bilans officiels. Suivent le Brésil, avec plus de 202 630 morts, et l’Inde, avec près de 151 000 de décès.