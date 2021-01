Quoi retenir de la fin de semaine?

Des appels à la démission de Trump

Les appels à la démission visant Donald Trump se sont multipliés toute la fin de semaine, y compris dans le camp républicain. Le président américain sortant est accusé d’avoir encouragé ses partisans à se rendre au Capitole, à Washington, mercredi dernier, où le rassemblement s’est rapidement transformé en émeute.

«La meilleure chose pour l’unité du pays, ce serait qu’il démissionne», a affirmé dimanche le républicain Adam Kinzinger sur les ondes d’ABC. De son côté, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déjà promis de passer à l’action si Donald Trump ne démissionnait pas, laissant présager une seconde procédure de destitution.

En parallèle, plusieurs figures de la prise d’assaut du Capitole ont été inculpées et arrêtées samedi. Parmi elles, on retrouve Richard Barnett, l’homme qui a posé les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi, et le complotiste Jacob Anthony Chansley, maintes fois photographié, torse nu et coiffé de cornes, lors de l’événement.