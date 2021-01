Des dizaines d’amendes distribuées à des manifestants défiant le couvre-feu

Les corps policiers de partout au Québec ont distribué samedi soir des dizaines de constats d’infraction de 1550 $ à des manifestants opposés aux mesures sanitaires qui ont défié le couvre-feu.

D’un bout à l’autre de la province, ils sont intervenus dans les minutes qui ont suivi l’entrée en vigueur de la mesure qui vise à freiner la transmission communautaire du virus.

À Québec, une vingtaine de manifestants présents devant le Musée de la civilisation, dans le Vieux-Port, vers 20 h 20, ont reçu de telles amendes. Certains d’entre eux qui refusaient d’être identifiés ont été détenus, a indiqué l’agent Étienne Doyon.

Dans la métropole, un bilan provisoire fait état de 17 constats remis pour le non-respect du couvre-feu à des personnes qui manifestaient près du métro Mont-Royal, a indiqué l’agente Caroline Chèvrefils du Service de police de la Ville de Montréal.

À Sherbrooke, une douzaine de personnes qui participaient à une manifestation contre les mesures sanitaires ont reçu des constats d’infraction, a confirmé le service de police.

Les constats d’infraction, de 1546 $ en 2020, sont passés à 1550 $ cette année, soit 1000 $ pour l’amende à laquelle s’ajoutent 300 $ de frais et 250 $ de contribution.

La Sûreté du Québec a pour sa part confirmé que des manifestations ont eu lieu sur son territoire durant les heures du couvre-feu et que des constats d’infraction ont été émis. Un bilan sera dressé au courant de la semaine prochaine, a indiqué l’agente Marie-Michèle Moore.

« Malgré quelques incidents, nous remarquons une excellente collaboration de la population dans le respect du couvre-feu, a par ailleurs écrit le corps policier sur Twitter. Nous maintiendrons une présence accrue dans le but de faire respecter toutes les règles en vigueur. »

Sur la Rive-Sud de Montréal, à Longueuil, aucun constat n’a été émis, bien qu’une manifestation eût été annoncée sur Facebook et que de nombreuses personnes promettaient d’y être. « On est arrivé là et il y avait personne, a raconté le capitaine Jean-Christophe Fortin du Service de police de l’agglomération de Longueuil. L’effet du constat à 1500 $ a dissuadé bien des gens. »

Toujours en Montérégie, plusieurs véhicules de patrouilles du Service de police de Châteauguay (SPC) circulaient dans les rues pour s’assurer du respect du couvre-feu dans les villes de Châteauguay, Beauharnois, Léry et Saint-Isidore. À minuit, les policiers étaient intervenus auprès de 143 véhicules et de 161 citoyens. Ils ont remis six constats d’infractions.

Malgré un bon volume de circulation de véhicules sur les artères principales de ce territoire de 68 000 habitants, « la plupart des véhicules interceptés et des citoyens interpellés avaient une raison valable qui est présente dans la liste des exceptions », a précisé l’agente Jenny Lavigne, porte-parole du SPC.

De manière générale, les rues étaient calmes partout au Québec. Les images des caméras de Transports Québec montrant des autoroutes quasi désertes par rapport à la normale étaient saisissantes.