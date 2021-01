5 Montréal, 6 janvier 2021 | Le premier ministre François Legault annonce un durcissement des mesures de confinement, dont l’imposition d’un couvre-feu. « Pour François Legault, une de ses plus importantes conférences de presse. Pour moi, le plus important, c’était de capter l’émotion et le regard. » Jacques Nadeau Le Devoir