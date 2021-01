Que peut-on faire et ne pas faire sous le couvre-feu décrété par Québec?

Commerces et services

Fermés depuis le 26 décembre, les commerces non essentiels devront attendre encore quelques semaines avant de pouvoir rouvrir. La cueillette à l’extérieur de biens achetés en ligne ou par téléphone est néanmoins permise.

À compter de samedi, les épiceries, les dépanneurs et les quincailleries devront quant à eux fermer plus tôt, à 19 h 30 précisément, afin de s’arrimer avec le couvre-feu de 20 h. Comme c’est le cas depuis le 26 décembre, ils devront toujours s’en tenir à la vente de biens et services considérés comme essentiels.

Les pharmacies pourront rester ouvertes selon l’heure habituelle, mais uniquement pour la vente de médicaments et de biens essentiels. Une exception est aussi prévue pour les stations-service qui pourront vendre de la nourriture, de l’essence et d’autres produits nécessaires pour les véhicules, afin de permettre des déplacements d’urgence durant les heures de couvre-feu.

Salons de coiffure, salons de soins personnels et d’esthétique restent fermés, tout comme les spas et saunas, à l’exception des soins de massothérapie. De manière générale, les services thérapeutiques — optométrie, massothérapie, chiropractie, physiothérapie, dentisterie, etc. — sont toujours accessibles, que ce soit pour un rendez-vous d’urgence ou de routine, même durant le couvre-feu.

Les bars, les tavernes, les brasseries, les casinos et les salles à manger des restaurants restent fermés. La livraison de mets passé 20 h sera toutefois autorisée. La collecte de repas à emporter et le service au volant devront par contre prendre fin à 19 h 30.