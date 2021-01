Le point sur les écoles, et les aérosols

Les écoles primaires et secondaires ont été relativement épargnées par les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement Legault mercredi pour contenir la progression de la pandémie au Québec. Une des principales nouveautés sera le port du masque de procédure pour les élèves de 5e et de 6e année du primaire, et pour tous ceux du secondaire.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, annoncera aujourd’hui des mesures additionnelles pour le réseau scolaire, notamment au sujet de tutorats pour les élèves en difficulté et de la pondération des bulletins.

Mais, plus important encore, des études très attendues de l’INSPQ sur la ventilation dans les écoles et sur la transmission par aérosol seront aussi rendues publiques, probablement au moment de la conférence de presse virtuelle, à 11 h. M. Roberge sera d’ailleurs accompagné du Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique.