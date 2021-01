Geneviève Guilbault sur le couvre-feu

La vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, doit tenir une conférence de presse aujourd’hui à 13 h au sujet des nouvelles mesures annoncées mercredi par son gouvernement.

Le couvre-feu de 20 h à 5 h du matin, qui entrera en vigueur samedi, soulève son lot de questionnements sur sa raison d’être et sur son application, également. Déjà mardi, François Legault a parlé d’amendes allant de 1000 $ à 6000 $ pour ceux qui seraient à l’extérieur pendant la case horaire proscrite.

Mme Guilbault devrait en dire plus long sur les consignes précises qui seront données aux policiers, sur les exceptions et sur la zone de tolérance qui sera en place.