En attendant le 17 h…

La formule est presque éculée, mais non moins vraie : tout est sur la table pour le gouvernement Legault, qui annoncera ce soir à 17 h de quelle nature seront les nouvelles mesures de confinement mises en place pour juguler la hausse jusqu’ici inexorable des infections au nouveau coronavirus.

Le monde de l’éducation devrait être touché, tout comme celui des entreprises non essentielles, qui pourraient certainement voir leur période de jachère forcée être prolongée de quelques semaines. D’autres informations veulent que le télétravail soit obligatoire quand une telle façon de faire est possible.

La mesure la plus inusitée — et controversée — pour les Québécois serait l’imposition d’un couvre-feu, une telle approche étant rarissime chez nous. La dernière occurrence similaire remonte à 1970, lors de la crise d’Octobre. Son éventuelle dureté et la manière dont on le ferait respecter pourraient faire beaucoup jaser.