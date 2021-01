Des amendes totalisant près de 5,9 millions de dollars contre les contrevenants

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, plus de 4000 constats d’infraction ont été signifiés aux contrevenants qui n’ont pas respecté les mesures sanitaires, pour un total de près de 5,9 millions de dollars en amendes.

Une mise à jour effectuée par le ministère de la Justice au 31 décembre 2020 indique que depuis le 1er avril, la grande majorité des constats ont été remis à des personnes physiques, soit 3984 sur 4017. Les autres, au nombre de 33, ont été donnés à des personnes morales. Sans surprise, c’est à Montréal que le plus grand nombre d’amendes ont été imposées à des individus, soit 1676. Suivent Laval, avec 250 constats, et Québec, avec 233.

Au cours de la dernière semaine, les policiers à travers la province ont continué de sévir. Dans son bilan publié mardi, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) précise qu’entre le 28 décembre et le 3 janvier, il a reçu 903 appels en lien avec l’application des directives de la Santé publique et remis 16 constats ou rapports d’infraction généraux à des contrevenants. Le SPVM ajoute toutefois que 289 autres constats pourraient être remis pour la période des Fêtes, « après l’analyse des dossiers ».

De son côté, la Sûreté du Québec (SQ) rapporte un total de 92 constats ou rapports d’infraction généraux distribués pendant la semaine du jour de l’An, contre 51 pour la semaine de Noël.

Avec la hausse de nouveaux cas de COVID-19, les policiers se sont fait reprocher de ne pas être assez sévères envers les contrevenants qui ont participé à des rassemblements illégaux.

Lundi, Marie-France Raynault, cheffe du Département de santé publique et médecine préventive du CHUM, déplorait que les policiers aient, dans bien des cas, préféré donner des avertissements que des constats d’infraction. « Si vous roulez à 160 km/h sur une autoroute, ils ne vont pas vous donner un avertissement. Ils vont vous donner une contravention. Ça fait quand même neuf mois qu’on est là-dedans », avait-elle déclaré au Devoir.

Le SPVM n’a pas voulu commenter cette critique.

L’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) souligne toutefois que les policiers doivent faire face à de nombreuses contraintes avec l’arrivée de l’hiver. « Comme on est dans un pays nordique, les rassemblements ont lieu à l’intérieur. Il faut que les voisins appellent [pour les dénoncer]. On n’est pas dans un état policier où les policiers vont aller faire des inspections dans les maisons. Ils ne peuvent pas se promener dans les rues et vérifier toutes les plaques d’immatriculation et cogner aux portes pour voir où ils sont [les propriétaires] », explique André Durocher, porte-parole de l’ADPQ.

« Dans l’ensemble, je trouve qu’il est plus rassurant pour une population d’entendre que, peut-être qu’on aurait dû en faire plus, plutôt que de constater qu’il y avait eu des abus. Encore là, la responsabilité est individuelle », ajoute-t-il.