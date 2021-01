Quelles vis resserrera Québec ?

Le temps des Fêtes ne semble avoir rien fait à l’affaire : les nouveaux cas de COVID-19 se comptabilisent à la pelle depuis de très nombreuses journées déjà. Encore lundi, plus de 2500 nouvelles infections étaient annoncées.

Le gouvernement Legault mijote visiblement quelque chose. Le premier ministre devait prendre la parole ce soir, à 17 h, une case horaire habituellement réservée aux annonces importantes depuis le début de la pandémie. Mais en soirée lundi, Québec a annoncé que le point de presse était reporté à mercredi, à la même heure.

Selon des médias, le gouvernement serait toujours en discussion avec la Santé publique au sujet d’éventuelles mesures qui pourraient se poursuivre ou s’ajouter après le 11 janvier, date à laquelle le confinement actuel doit en théorie se terminer. C’est là une date qui devrait être repoussée, selon de plus en plus d’experts et d’analystes. Mais quelles vis va serrer le gouvernement, et de combien de tours ? À suivre.