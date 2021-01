Verdict pour Assange

La justice britannique doit rendre aujourd’hui sa décision concernant l’extradition vers les États-Unis du fondateur du réseau Wikileaks, Julian Assange. L’Australien y est poursuivi pour espionnage, pour avoir diffusé plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Il risque pour cela 175 ans de prison.

Julian Assange a été arrêté en avril 2019 après avoir passé pas moins de sept ans dans l’ambassade équatorienne à Londres. Il est en ce moment détenu dans une prison à haute sécurité.