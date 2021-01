Quoi retenir de la (longue) fin de semaine?

La propagation s’accélère

Le congé du Nouvel An n’aura malheureusement pas ralenti la progression de la COVID-19 au Québec. Depuis le 31 décembre, les autorités ont recensé un total de 7663 nouveaux cas de la maladie, soit plus de 2500 nouvelles infections par jour. Le bilan des victimes s’est alourdi de 121 décès et le nombre d’hospitalisations a bondi de 150 durant ces trois jours.

Sur Twitter, le premier ministre François Legault a averti dimanche que le coronavirus était «plus présent que jamais au Québec», ce qui laisse présager le pire dans le réseau de la santé. D’ailleurs, les experts craignent de plus en plus fort un dépassement des capacités des hôpitaux, particulièrement à Montréal.

Et la pandémie ne faiblit pas non plus au sud de la frontière, où les États-Unis ont franchi samedi la barre des 20 millions de cas recensés depuis l’arrivée du coronavirus sur leur territoire.