Québec utilisera toutes ses doses de vaccins immédiatement

Le gouvernement du Québec fait volte-face et ne gardera plus en réserve les 27 000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech comme il avait récemment choisi de le faire. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé par voie de communiqué jeudi que toutes les doses seront utilisées pour immuniser le plus grand nombre de personnes vulnérables possibles.

La décision a été prise après une recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec. Il note que les vaccins de Pfizer-BioNTechet de Moderna auraient une efficacité de plus de 90 % après la première dose. Dans le cas du vaccin de Pfizer-BioNTech, la deuxième dose doit être administrée après 21 jours.

Jusqu'à maintenant, la province a reçu 87 500 doses de vaccin contre la COVID-19, dont 55 000 de Pfizer-BioNTech et 32 500 de Moderna. En date de jeudi, 29 250 personnes avaient été vaccinées.