Ouvert ou fermé en ce congé du jour de l'An?

Commerces

Conformément à la « pause des Fêtes » décrétée par Québec pour freiner la propagation de COVID-19, les commerces considérés comme non essentiels demeurent fermés jusqu'au 10 janvier inclusivement.

Les commerces essentiels (épiceries, dépanneurs, pharmacies, etc..) resteront ouverts pendant toute la période des Fêtes, mais pourraient voir leurs heures d’ouverture modifiées lors des jours fériés. Les épiceries seront par exemple fermées le 1er janvier.

Les restaurants en zone rouge resteront aussi fermés, mais pourront toujours offrir la livraison et des mets pour emporter.

L’ensemble des succursales de la SAQ, tout comme les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) seront fermées le 1er janvier.

Les marchés publics seront fermés le 1er, tout comme les banques, les caisses et les bureaux de poste. Il n’y aura pas non plus de distribution de courrier le 1er janvier.