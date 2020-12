Bye bye, 2020 !

Comment rire de cette année à oublier ? C’est un peu la question que des millions de Québécois auront ce soir en écoutant le traditionnel Bye bye, édition 2020. Et comme les rassemblements familiaux sont interdits, parions que de nombreux foyers seront devant leur téléviseur pour faire le saut en 2021.

Le Bye bye, diffusé dès 23 h, mettra en vedette Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay en plus de deux nouvelles recrues, François Bellefeuille et Sarah-Jeanne Labrosse. « C’est certain qu’on ne blague pas avec les aspects tragiques de la pandémie », a expliqué au Devoir le réalisateur Simon-Olivier Fecteau, ajoutant que « tout est dans la manière [de présenter la blague] et dans la sensibilité qu’on se doit d’avoir par rapport au sujet ». L’équipe a voulu présenter une production plus rassembleuse et moins rugueuse qu’à l’habitude.

Notre critique de l’émission, écrite par Christophe Huss, sera publiée en matinée vendredi.