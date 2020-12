L'obligation d'un test négatif de la COVID-19 pour entrer au pays divise les vacanciers

La décision d’Ottawa d’imposer dans les prochains jours un test de dépistage négatif à la COVID-19 aux voyageurs souhaitant rentrer au pays divise les vacanciers croisés mercredi à l’aéroport Montréal-Trudeau. Si la majorité se dit favorable à l’idée, d’autres la trouvent contraignante.

« C’est plus rassurant de voyager si on est tous obligés d’avoir un test négatif avant d’entrer dans l’avion. On est quand même enfermés plusieurs heures avec des inconnus, on ne sait pas ce qu’ils ont fait la veille et les jours précédents », note Alexis Eisenberg qui revient de neuf jours de vacances à Marseille, dans le sud de la France.

Ce Franco-Canadien a décidé d’y passer Noël avec ses parents, qu’il n’a pas vus depuis longtemps. « Ils comptaient fêter Noël seuls. Je trouvais ça triste, alors j’y suis allé. Je suis resté avec eux, j’ai vu personne d’autre, j’ai respecté les mesures », soutient-il.

De retour à Montréal, il compte faire sa quarantaine dans son appartement et a déjà prévu de se nourrir grâce à des boîtes repas livrées à domicile puisqu’il ne pourra sortir faire l’épicerie.

Pressé par Québec, le gouvernement Trudeau a annoncé mercredi midi qu’il demanderait « dans les prochains jours » la présentation d’un test de dépistage négatif à la COVID-19 datant de moins de 72 heures à tous les voyageurs souhaitant entrer au pays. Ceux-ci seront également davantage surveillés lors de leur quarantaine de 14 jours et recevront des visites des autorités.

Aux yeux d’Alexis Eisenberg, le Canada aurait pu imposer ce test de dépistage bien plus tôt aux voyageurs, citant en exemple la France qui l’exige depuis plusieurs mois déjà. « Une mesure de plus pour éviter des cas de COVID-19, c’est toujours mieux considérant la situation », insiste le jeune homme. Il reconnaît toutefois que c’est une dose de stress supplémentaire pour les voyageurs. « Avant d’aller en France, il a fallu que je me renseigne d’avance pour savoir où faire mon test. Après, c’est le stress d’avoir le résultat à temps. Dans certains pays, ce n’est pas aussi simple qu’en France ou au Canada pour en faire un », fait-il remarquer.

« C’est une sécurité de plus, mais si on nous impose le test, il faudrait au moins pouvoir le faire gratuitement ou pour pas cher. Sinon, j’ai plus de mal avec l’idée », confie de son côté Jessica, une Française installée à Toronto. Avec son copain Clément, ils sont rentrés trois semaines dans leur famille à Lyon et devaient encore attraper un dernier vol avant d’arriver chez eux lorsque Le Devoir les a croisés à l’aéroport Montréal-Trudeau en fin d’après-midi.

« L’épicerie est faite d’avance, les plats sont congelés et on a prévu l’alcool pour le Nouvel An. On va fêter tous les deux, en quarantaine » lance Jessica en riant.

Hanna Benarroch, qui revient d’une semaine de vacances avec sa famille au Mexique, souhaiterait pour sa part qu’Ottawa lève l’obligation de la quarantaine s’il décide d’imposer la présentation d’un test de dépistage négatif en arrivant au Canada. « À quoi ça sert si on n’a pas la COVID-19 de s’isoler 14 jours ? C’est trop de contraintes. Les pays qui imposent un test n’imposent pas de quarantaine », s’offusque-t-elle. À peine arrivée à Montréal mercredi soir, elle doit reprendre un vol jeudi matin pour rejoindre sa résidence secondaire en Floride, aux États-Unis. Elle respectera les règles en vigueur dans cet État, assure-t-elle.

Quelques minutes plus tôt, Ginette Fréchette revenait justement de Floride où elle avait retrouvé sa résidence secondaire début décembre. Devant les messages répétés du gouvernement Legault ces derniers jours, déconseillant les voyages et rappelant la situation critique au Québec, elle a décidé de prendre un vol de retour quatre mois plus tôt que prévu. « J’ai paniqué, dit-elle. J’ai eu peur d’une pénalité ou d’une situation où tout le monde doit rentrer en catastrophe comme en mars dernier. Alors j’ai acheté un billet de retour, mais mon amoureux est resté en Floride. »

Mme Fréchette se dit fâchée de voir que tous les voyageurs partis pour une destination soleil se sont retrouvés dans le même sac dans la récente couverture médiatique et le discours politique. « On a fait une quarantaine volontaire, on sortait avec nos masques juste pour marcher. On était assez intelligents pour ne pas aller dans des clubs », explique cette résidente de Québec qui passe tous ses hivers en Floride depuis 22 ans.

Elle aussi croit que le gouvernement canadien aurait pu imposer un test aux voyageurs bien avant. « Il n’y aurait pas eu cette couverture médiatique négative et je n’aurais peut-être pas cédé à la panique. Je n’aurais pas gâché mon hiver », insiste-t-elle, riant jaune à l’idée de se dégourdir les jambes en marchant dans son appartement pendant sa quarantaine.

Rares sont les voyageurs revenant de ces destinations soleil qui ont accepté de parler au Devoir mercredi. Plusieurs ont pressé le pas en ignorant nos questions, d’autres nous ont simplement répondu ne « rien [avoir] à [se] reprocher en ayant pris quelques vacances au soleil ».

Soulagement

Plusieurs chauffeurs de taxi travaillant à l’aéroport Montréal-Trudeau se sont dits pour leur part soulagés de l’ajout d’une telle mesure.

Pour Amin, c’est un stress de moins sur les épaules. « C’est sûr que c’est plus rassurant. Ça fait presque un an qu’il y a toujours un petit stress en embarquant un voyageur, la peur d’attraper le virus et de le redonner à ma famille. Même si on nettoie, qu’il y a le masque et le plexiglas, on ne sait jamais », explique le chauffeur de taxi.

« Plein de pays imposent un test de dépistage aux voyageurs depuis longtemps, on aurait dû le faire bien avant », renchérit Eddy Farias, qui est chauffeur de taxi depuis une dizaine d’années.