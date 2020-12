1 10 août | Six jours après la double explosion survenue dans le port de Beyrouth, la capitale libanaise peine à se relever. Plus de 200 personnes ont perdu la vie et 6500 autres ont été blessées. Une partie du centre-ville a été complètement anéantie et des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées à la rue. Envoyé sur place avec la journaliste Magdaline Boutros, le photographe Renaud Philippe constate l’ampleur des dégâts. De ce séjour dans les ruines, il se souvient surtout de sa rencontre avec cette dame, propriétaire d’un immeuble dans le quartier Mar Mikhael, juste en face du port. « Je l’ai rencontrée un matin très tôt dans un stationnement. On a beaucoup discuté et elle m’a invité chez elle pour me montrer l’ampleur des dégâts. La maison était très affectée et la dame semblait désespérée en nous racontant le moment de l’explosion », se rappelle-t-il. Renaud Philippe Le Devoir