Manifestation en appui à l’Afrique

Une manifestation organisée par le Forum Diaspora africaine-Canada se tiendra cet après-midi à Montréal, afin de protester « contre les guerres, le terrorisme et les violences » sur le continent africain.

Dans les derniers mois seulement, plusieurs pays d’Afrique ont connu des conflits, comme l’Éthiopie et sa région du Tigré. De plus, l’Afrique du Sud est fortement touchée par le coronavirus et le Nigeria continue d’être ciblé par le groupe Boko Haram.