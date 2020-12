1 21 avril | Le CHSLD privé Herron, à Dorval, faisait alors tristement parler de lui. L’établissement était touché par une importante éclosion de COVID-19 et manquait de personnel. En quelques semaines, une trentaine de résidents sont décédés à cause du virus. D’autres ont été laissés à eux-mêmes. Sur les lieux, Jacques Nadeau a fait la connaissance d’une des résidentes, Jacqueline Sénéchal. « Je suis allé la voir quatre fois. On parlait avec des signes à travers la fenêtre. Elle me montrait des photos de ses enfants, me racontait qu’elle avait peur et avait faim. » La dame a finalement été transférée dans un autre CHSLD et son état de santé s’améliore. « Je lui ai parlé récemment, elle va très bien. » Jacques Nadeau Le Devoir