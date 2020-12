Des infections à la COVID-19 dans 25 vols à Montréal ces deux dernières semaines

Lors un peu plus d’une semaine, à la mi-décembre, au moins 25 vols en provenance ou à destination de Montréal avaient à bord une personne atteinte de la COVID-19. En moyenne, ce sont donc trois vols montréalais par jour qui ont été mis sous le coup d’un avertissement spécial pour les voyageurs, entre le 14 et le 22 décembre.

L’analyse du Devoir des données rendues publiques par le gouvernement du Canada montre qu’au moins une personne porteuse du virus a été répertoriée dans 13 vols internationaux à destination de Montréal, et 12 vols intérieurs qui ont décollé ou atterri dans cette ville depuis le 14 décembre. À cela peut s’ajouter un vol Québec-Sept-Îles le 15 décembre, et un train Via Rail qui a relié Dorval et Ottawa, deux jours plus tard.

Ces données préliminaires ne listent aucun vol montréalais touché par le virus après le 22 décembre. Or, cette liste risque d’être mise à jour à mesure que de nouveaux cas sont répertoriés, ce qui peut prendre plusieurs jours. Le délai d’incubation de la maladie causée par le coronavirus SRAS-CoV-2 est estimé entre de 4 à 7 jours.

En vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, tous les voyageurs qui reviennent de l’étranger doivent s’isoler complètement pour une période de deux semaines une fois au Canada. Cette consigne ne s’applique toutefois pas aux passagers des vols intérieurs, qui ne quittent pas le pays.

Neuf mois après l’entrée en vigueur de la quarantaine,  quelque 123 contraventions ont été envoyées à des voyageurs qui ne respectaient pas ces règles en date du 26 décembre. Cela suggère une nette augmentation depuis le mois de septembre, alors que seulement 38 constats avaient été émis. De plus, les policiers ont dû émettre des avertissements verbaux ou écrits à 203 reprises, selon les données compilées par l’Agence de la Santé publique de Canada.