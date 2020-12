Le Québec a signalé mardi 2381 nouveaux cas de COVID-19 et les hospitalisations continuent d'augmenter dans la province.

On déplore par ailleurs 64 autres décès, dont 17 sont survenus dans les 24 dernières heures, 39 entre le 22 et le 27 décembre, un avant le 22 décembre et sept à une date inconnue.

Les autorités sanitaires recensent 1131 personnes hospitalisées à cause de la maladie sur le territoire québécois, une augmentation de sept par rapport à la veille. Parmi celles-ci, 148 se trouvent aux soins intensifs, soit deux de moins que la veille.

Depuis le début de la pandémie, 197 311 infections ont été signalées, et 8124 d’entre elles se sont avérées mortelles.

Sur Twitter, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a affirmé que « la situation continue d'être très préoccupante ».

« Tout le monde est tanné, mais si on relâche les mesures, on ne fera qu'aggraver la situation en [augmentant] les cas et les hospitalisations », a-t-il ajouté, invitant à la solidarité pour encore quelques mois.

Sur une note plus positive, 2857 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 lundi, pour un total de 22 500, rapporte-t-on.