COVID-19: la police de Montréal a donné 34 constats la semaine dernière, celle de Québec 41

Les policiers montréalais ont donné dix fois moins de constats d’infraction au cours de la période de Noël que lors de la semaine précédente pour non-respect des mesures sanitaires. Du 21 au 27 décembre, 34 constats ont été remis à des contrevenants, contre 353 dans la semaine précédente, lors de laquelle une manifestation contre les consignes sanitaires avait généré un nombre élevé d’amendes.

Avec 41 constats d’infraction, les policiers de Québec ont davantage sévi que leurs collègues montréalais au cours de la dernière semaine.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a rendu public, mardi matin, son bilan des opérations de la dernière semaine en lien avec la pandémie de COVID-19.

Le SPVM a reçu 693 appels de dénonciation de la part de citoyens. Au cours de cette période, les policiers ont remis 34 constats ou rapports d’infraction généraux. Ils ont également procédé à l’inspection de deux établissements licenciés et de 7873 commerces. 31 autres lieux ont été visités.

Il s’agit d’une baisse importante par rapport à la semaine précédente puisque, du 14 au 20 décembre, le SPVM avait distribué 353 constats ou rapports d’infraction généraux alors qu’il avait reçu 530 appels de dénonciation. Il faut cependant préciser qu’une manifestation d’opposants aux consignes sanitaires tenue le 20 décembre dans la métropole s’était soldée par l’émission de 269 constats d’infraction à des participants qui ne portaient pas de masque.

Avec 34 constats, le bilan du SPVM est même plus bas que celui du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui a délivré 41 constats la semaine dernière. Et ce, bien que les policiers montréalais aient reçu quatre fois plus d’appels de dénonciation que leurs collègues de Québec. Le SPVM n’a pas donné de détails, mardi matin, sur la nature des interventions qui ont été faites sur son territoire pendant la semaine de Noël.

Au cours de la dernière semaine, les policiers SPVQ avaient dû intervenir à plusieurs reprises pour mettre un terme à des rassemblements illégaux. Dimanche soir, ils avaient visité un logement de la rue de la Place-Philippe, dans le secteur de Sainte-Foy, où se tenait une fête. Ils avaient alors distribué des constats d’infraction à 14 participants, parmi lesquels se trouvaient des mineurs.