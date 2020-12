Le bilan de la pandémie

Presque deux semaines après le début de la « pause des Fêtes » décrétée par Québec, le nombre de cas de COVID-19 tend vers le plateau des 2200 cas quotidiens, et aucune baisse ne semble à l’horizon. Dans cet entre-deux séparant Noël du jour de l’An, le ministre de la Santé, Christian Dubé, fera le point sur la pandémie à 13 h. Il sera accompagné lors de cette conférence virtuelle du directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda.

Le gouvernement risque par ailleurs de se faire questionner sur l’ouverture des magasins et la définition des produits essentiels qui peuvent y être vendus. L’arrivée du vaccin de Moderna pourrait aussi être mise en lumière, et plus généralement le déroulement de la campagne québécoise de vaccination.