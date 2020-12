2 2 juin | Nous sommes au début du mois de juin. Quelques jours plus tôt, George Floyd a trouvé la mort à l’intersection de la 38e Rue et de l’avenue Chicago à Minneapolis, aux États-Unis. Depuis son décès — le énième d’un Afro-Américain aux mains de policiers —, des citoyens affluent pour venir y déposer des gerbes de fleurs, des dessins et des messages. « En journée, il y avait un côté très festif », se rappelle Valérian Mazataud. Le soir du 2 juin, des dizaines de manifestants se réunissent tout près, certains prenant la parole au micro. Vient finalement le tour de l’homme sur la photo, le doyen de la foule. Au fil de son discours, la foule s’agenouille, certains brandissant le poing. « Il y a quelque chose de très frappant de voir cet homme avec son bâton, qui a quasi l’air d’un prophète, et tous les gens autour qui lui portent révérence. Ça donne une imagerie guerrière, sans être violente. » Valérian Mazataud Le Devoir