Les signalements de rassemblements de Noël à Québec et à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal et celui de la Ville de Québec doivent dévoiler aujourd’hui un bilan détaillé des signalements reçus concernant les mesures entourant la COVID-19 lors des 24 et 25 décembre.

On sait déjà que quelques rassemblements ont eu lieu, nécessitant l’intervention de la police, notamment dans un restaurant dans le secteur de Sainte-Foy samedi soir. On en saura toutefois plus au cours de la journée. La Sûreté du Québec devrait quant à elle partager son bilan plus tard dans la semaine.