5 4 mai | À Montréal, Saint-Michel est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 en ce début de mois de mai. La Santé publique intensifie le dépistage dans ce quartier et une clinique temporaire voit le jour à la bibliothèque Saint-Michel. Des dizaines de personnes attendent en file à l’extérieur pour se faire tester. Un homme, visiblement mal en point, s’est allongé sur un banc non loin. « À mon arrivée, j’ai remarqué ces deux dames en bleu, sûrement des infirmières, qui s’étaient baissées pour lui parler. Malgré leur masque et leur visière, elles gardaient deux mètres de distance. Cette image montrait ce côté très humain des travailleurs de la santé, mais aussi l’angoisse que crée le virus, étant donné leur prise de distance », explique Marie-France Coallier. L’homme finit par se lever et on le fait passer devant tout le monde pour qu’il se fasse tester. L’histoire ne dit pas s’il avait contracté la COVID-19. Marie-France Coallier Le Devoir