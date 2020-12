Quoi retenir de la (longue) fin de semaine de Noël ?

La COVID-19 n’a pas fait de pause

Contrairement aux Québécois, la COVID-19 n’a pas pris de répit pendant la fin de semaine de Noël. Dimanche, Québec a signalé 6783 nouveaux cas depuis le 24 décembre, dont 2291 dans les 24 dernières heures. La province déplore aussi 110 décès supplémentaires. Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a de nouveau invité les Québécois à faire « une pause des contacts sociaux » durant le temps des Fêtes pour casser « une fois pour toutes cette deuxième vague ».

Quatre personnes au Canada ont été contaminées par le nouveau variant britannique du coronavirus responsable de la COVID-19, qui serait plus contagieux. Parmi eux, on compte un couple vivant près de Toronto, qui a été en contact avec quelqu’un qui a voyagé récemment au Royaume-Uni, un résident d’Ottawa et une personne sur l’île de Vancouver, les deux derniers étant revenus de ce pays il y a peu. Pour la médecin hygiéniste en chef adjointe de l’Ontario, l’arrivée de ce variant au pays montre d’autant plus l’importance des mesures de confinements entrées en vigueur le 26 décembre dans la province.

Le gouvernement fédéral avait déjà suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni jusqu’au 6 janvier. Pendant la longue fin de semaine, l’Italie, la Suède, l’Espagne, le Japon, la France, l’Allemagne, le Liban et le Danemark ont aussi signalé des cas de ce variant du coronavirus.

Chez nos voisins du sud, la situation n’est pas plus réjouissante. En entrevue à CNN dimanche, le Dr Anthony Fauci a fait part de son inquiétude et dit craindre de voir la pandémie « empirer au cours des prochaines semaines » en raison des millions d’Américains qui ont pris l’avion dans la dernière semaine. Une lueur d’espoir toutefois : plusieurs pays de l’Union européenne ont entamé cette fin de semaine leurs campagnes de vaccination contre le coronavirus.