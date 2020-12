En CHSLD, un Noël en toute simplicité

La pandémie impose un Noël tranquille aux Québécois, particulièrement pour les résidents des CHSLD. Le Devoir est allé à leur rencontre dans un établissement de la couronne Nord de Montréal, où l’agitation coutumière fera place à des célébrations réinventées.



« On va se faire un Noël juste à nous », souffle Pierre Dagenais de sa voix fragile, au bord du chuchotement. Sa conjointe des 37 dernières années, France David, lui caresse le bras. « Une chance qu’on est deux », glisse-t-elle à son tour.

Le soleil d’après-midi baigne de ses rayons la vaste chambre du CHSLD Michèle-Bohec, à Blainville. L’endroit est sobrement décoré, silencieux. Sur l’un des murs beiges trône une grande photo : un quai qui avance dans l’immensité d’un lac au coucher du soleil. Lumière aux reflets jaunes, teintes de bleu ciel. Le tableau préféré de Pierre.

Les deux amoureux ont emménagé il y a deux ans dans ce CHSLD privé, après avoir vendu leur maison. Ils sont tous deux atteints de la sclérose en plaques, cloués dans un fauteuil roulant.

En ce lundi 21 décembre, Noël approche à grands pas. Mais la crise sanitaire a mis le couvert sur les rassemblements en famille, interdits par le gouvernement pour freiner la flambée des cas de COVID-19.

Québec autorise néanmoins la visite d’un proche aidant, une fois par jour. La sœur de France planifiait d’ailleurs de venir la voir à Noël, ce que la principale intéressée a refusé. « Je ne voulais pas m’imposer ou couper l’ambiance. J’ai des frères et sœurs qui ont chacun des enfants et des petits-enfants », explique celle qui concède aussi avoir « peur des microbes » en ces temps de pandémie.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Pierre espère quant à lui la visite de son fils aîné, Éric. « Il se déplace, mais pas souvent… Pas assez », confie l’homme de 78 ans. Il s’estime tout de même chanceux d’être aux côtés de sa conjointe, jugeant « effrayante » la quantité « d’âmes seules » qui risquent de passer un Noël esseulé dans ce CHSLD.

Comparés à d’autres centres, les résidents de Michèle-Bohec ont généralement « beaucoup de famille », soutient la technicienne en loisirs Valérie Godin. Celle-ci s’est tout de même démenée dans le dernier mois pour plonger les résidents dans l’esprit des Fêtes.

Projections de spectacles, messe virtuelle, « vendredis cochonneries » : la jeune femme a concocté une activité pour tous les jours de semaine de décembre. Plusieurs se répètent, mais convient à chaque fois des résidents de bulles différentes, en fonction des étages et des ailes de l’établissement.

Elle a donc organisé non pas un, mais bien six repas traditionnels de Noël. Une formule « plus intimiste » qui a fait le bonheur des aînés, selon elle. « C’était plus chaleureux que d’habitude, les gens parlaient plus. »

En temps normal, des familles de résidents louent une salle au CHSLD pour y tenir leur party de Noël. Le plus grand local, où pouvaient se rassembler d’ordinaire des dizaines de personnes autour du repas d’un traiteur, sert maintenant au dépistage de la COVID-19.

Il n’y a pas que le traditionnel repas de Noël qui a été chamboulé cette année au CHSLD Michèle-Bohec. Québec a encouragé les foyers pour aînés à installer des décorations, mais « hors de portée des usagers ». Valérie Godin a donc été contrainte d’en remiser beaucoup, devant se limiter à installer des guirlandes au plafond. L’établissement a toutefois habillé ses balcons de sapins naturels décorés, visibles depuis le salon des étages.

La formule de l’habituelle distribution de cadeaux le 24 décembre a également été revue. Les familles des résidents avaient jusqu’à lundi dernier pour déposer leurs cadeaux au CHSLD, afin de respecter la quarantaine obligatoire de 72 heures. Quant au père Noël chargé de remettre les présents aux aînés — personnifié habituellement par un bénévole —, les employés prendront sa relève, déguisés en lutin.

À distance

Il faut dire que les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour la dame de 92 ans. Après une vilaine chute dans son appartement en mars dernier, elle a séjourné plusieurs jours à l’hôpital, en plein début de crise sanitaire. En raison de son état de santé, elle a finalement élu domicile à Michèle-Bohec au mois de juillet.

« Ce sont de gros changements », raconte-t-elle. Faire le deuil de sa « vie normale » est le plus difficile à ses yeux, bien qu’elle se considère chanceuse d’être encore autonome.

Mme Tremblay vivra ainsi cette année son premier Noël en CHSLD. Elle n’a rien prévu de spécial, Noël n’ayant jamais été « extraordinaire » pour elle. C’était surtout l’occasion de revoir ses proches et les gens qu’elle aime.

Elle aimait aussi l’effervescence de son ancien chez-soi, où elle a vécu huit ans. « Il y avait beaucoup d’activités dans le bloc où j’étais pendant le temps des Fêtes. On se joignait aux réunions dans les salles communes. On pouvait plus facilement se faire des amis », dit-elle. « Ici, ce n’est pas la même chose. Il n’y a pas tellement de monde autonome. Ça change l’ambiance. »

Son mari Edgar est décédé il y a douze ans, et le couple n’a jamais eu d’enfant. Sa sœur Pauline — de trois ans sa cadette — est le seul membre de sa fratrie toujours en vie. Les deux sœurs se sont promis de s’appeler pour Noël, ne pouvant se visiter en raison de la COVID-19 et de la distance qui les sépare (Pauline réside à Gatineau).

Quelques portes plus loin, la chambre de Pierrette Auclair est copieusement décorée pour Noël. « C’est ma fille qui s’occupe de tout ça ! » lance la souriante femme âgée de 91 ans, « bientôt 92 ». Ginette (c’est le nom de sa fille) a également joué à la messagère pour lui livrer les cartes de souhaits de la famille. Celle-ci doit d’ailleurs rendre visite à sa maman pour Noël.

Pierrette Auclair est sur le point de vivre son troisième Noël à Michèle-Bohec. Mais contrairement à l’an dernier, sa famille ne pourra se réunir dans l’une des salles du CHSLD. Les câlins et les embrassades se feront à distance, à travers l’écran de sa tablette.

La dame s’avoue chagrinée que Noël soit différent cette année, ayant l’impression plus que jamais d’être « enfermée ». « Si je pouvais sortir, je serais allé retrouver mes enfants, c’est sûr. Mais que veux-tu, on doit faire le sacrifice. »