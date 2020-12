2 1er juin | Les Loria, qui ont demandé l’asile au Canada il y a plus d’un an, traversent des moments difficiles : la maman, Cristal, est décédée subitement le 14 mai dernier, une semaine avant de célébrer ses 25 ans. Adil Boukind les retrouve dans le stationnement d’un supermarché d’Anjou, où l’organisme Carrefour Solidarité Anjou distribue des paniers alimentaires. L’ambiance est lourde, se souvient le photographe, qui confie avoir été surtout frappé par l’amour que porte le père Enrique à son fils de quatre ans, Axel. Un amour entier, inconditionnel. « C’est la personne la plus importante à ses yeux », résume-t-il, soucieux d’en capturer l’essence à travers sa lentille. Ce qu’il réussira à faire, laissant Enrique et Axel se retrouver après la séance photo plus « officielle ». « C’est clairement l’une des photos les plus chargées émotionnellement que j’ai prises cette année. » Adil Boukind Le Devoir