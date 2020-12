Les vols venant du Royaume-Uni suspendus

Tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni sont suspendus au Canada à compter d’aujourd’hui, et ce pour trois jours. Cette mesure s’applique à tous les vols privés et les vols nolisés, mais ne concerne pas le fret aérien et les vols faisant escale au Royaume-Uni sans que leurs passagers débarquent en sol britannique.

Ottawa en a fait l’annonce hier soir, emboîtant le pas à plusieurs pays européens. Ces restrictions de voyage surviennent une semaine après la découverte dans le sud de l’Angleterre d’une nouvelle souche du coronavirus, qui serait plus contagieuse.